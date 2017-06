Nationalmannschaft | Timo Werner Pfiffe für Werner - DFB-Coach Löw ist sauer

Timo Werner bleibt für viele deutsche Fußball-Fans eine Reizfigur. Im Länderspiel der DFB-Auswahl gegen San Marino gab es erneut Pfiffe und Buhrufe gegen den beim VfB Stuttgart ausgebildeten Stürmer.

Timo Werner im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen San Marino (7:0)

Bundestrainer Joachim Löw reagierte anschließend mit großem Unverständnis auf die Unmutsbekundungen des Nürnberger Publikums."Es gab mal eine Schwalbe, er hat einen Fehler gemacht, den hat er zugegeben. Aber das ist ein sehr, sehr junger Spieler", sagte Löw: "Ein Nationalspieler, der am Anfang seiner Karriere steht und in der Bundesliga 21 Tore erzielt hat, der darf nicht ausgepfiffen werden, das ist nicht in Ordnung."

"Bei mir wird das aufgebauscht"

Werner, der in Nürnberg ab der 56. Minute sein zweites Länderspiel bestritt, betonte, die Pfiffe zunächst nicht gehört zu haben - verärgert haben sie ihn aber doch. "Ich weiß nicht, was die Gemüter so bewegt hat. Monate-, jahrelang wurden Schwalben gemacht - und bei mir wird es so aufgebauscht, nur, weil ich bei RB spiele", sagte der 21-jährige Ex-Stuttgarter, der mittlerweile für RB Leipzig stürmt.