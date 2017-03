Nationalmannschaft | Timo Werner Bundestrainer Löw lobt Timo Werner

Timo Werner feierte beim 1:0-Erfolg gegen England sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Für das Länderspiel am Sonntag gegen Aserbaidschan muss der Ex-Stuttgarter allerdings verletzungsbedingt absagen.

Am Ende des Abends gab es ein Lob vom Bundestrainer. "Timo Werner ist wahnsinnig viel gelaufen. Man merkt, dass er in der Defensive schon gut geschult ist, im Anlaufen. Er hat lange Wege gemacht. Insgesamt hat er sehr engagiert gespielt", sagte Joachim Löw zur Leistung des Debütanten, Nummer 87 seiner Amtszeit. Im Vorfeld der Partie hatte der Weltmeister-Coach Werner das Potenzial zur Weltklasse bescheinigt.

0:13 min | So, 19.3.2017 | 22:05 Uhr | Flutlicht | SWR Fernsehen RP

Werner zeigte sich im Klassiker der beiden Fußball-Nationen engagiert, laufstark und bemüht. Die Aktionen des in Stuttgart geborenen Jungstars wirkten allerdings oft glücklos, ihm fehlte ein wenig die Bindung zum Spiel.

77 Minuten stand der 21-Jährige gegen die "Three Lions" auf dem Feld, dann musste der beim VfB Stuttgart ausgebildete Stürmer wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel vom Feld. Für den Angreifer kam Bayern-Profi Thomas Müller. Werner, seit letztem Sommer in Diensten von RB Leipzig, wird im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan fehlen. "Es sieht nicht gut aus", sagte DFB-Coach Löw zur verletzungsbedingten Auswechslung des Jungstars: "Am Sonntag wird er nicht einsatzfähig sein."