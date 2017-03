MTV Stuttgart | Kim Renkema "Mein Herz hätte gern weiter gemacht"

Kim Renkema, Kapitänin von Volleyball-Pokalsieger MTV Stuttgart, beendet ihre sportliche Karriere aus gesundheitlichen Gründen. Die 29-jährige Niederländerin wechselt ins Management des Vereins.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören", sagt Kim Renkema. Denn es ging nicht mehr. Ihr Körper hatte in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Signale ausgesandt. Die Botschaft: Bitte nicht überfordern. Im vergangenen Herbst war bei der Außenangreiferin des MTV Stuttgart Pfeiffersches Drüsenfieber festgestellt worden. Renkema, die in der Vorsaison noch 58 von 60 Spielen absolviert hatte, war kräftemäßig am Ende. Doch sie kämpfte sich wieder zurück, kam vereinzelt wieder zu Einsatzzeiten. Doch die altvertraute Form und Fitness stellte sich nicht mehr ein. Jetzt ein erneuter Rückschlag.

Interview: Johannes Seemüller

"Ich hatte am Donnerstag im Training wieder Schmerzen", sagt sie im SWR-Interview. "Bei der MRT-Untersuchung kam dann wieder eine Verletzung raus, und in Absprache mit den Ärzten haben wir gesagt, dass es nicht realistisch ist, innerhalb kurzer Zeit wieder Sport zu machen." Sie habe ihrem Körper viel angetan in diesem Jahr, sie wolle nicht mit chronischen Schmerzen ihre Karriere beenden.

Das Herz hätte gern weiter gemacht

Es sei eine Kopfentscheidung gewesen, betont Renkema. "Das Herz hätte gern noch weiter gemacht. Denn Volleyball ist mein Leben." Doch jetzt fange ein neues Leben an, auf das sie sich freue. Jetzt hat die Niederländerin mehr Zeit für andere Dinge. Wie zum Beispiel das Gitarre spielen, eines ihrer Hobbys. "Aber erst einmal möchte ich mal richtig gesund und schmerzfrei werden", meint sie.

Ihre Augen leuchten, als sie ihre sportliche Karriere gedanklich Revue passieren lässt. Sie sei dankbar für das, was sie erleben durfte, sagt sie. "Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit" und erzählt von ihren Stationen in der italienischen Liga, bei der niederländischen Nationalmannschaft und natürlich beim MTV Stuttgart. Stuttgart sei das Beste, was ihr hätte passieren können, strahlt sie.

Schreibtisch statt Spielfeld

Nun freut sie sich über die Möglichkeit, ab dem 1. Juni als Sportchefin ins Management des Vereins einsteigen zu können. Erleichtert sagt sie: "Das ist ein super Übergang. So werde ich in kein allzu großes Loch nach der Karriere falle. Ich möchte meine Erfahrungen als Spielerin weitergeben, aber ich will auch sehr viel zu lernen über Management, Sponsoring und Marketing."

Kim Renkema will auch weiterhin so nah wie möglich an der Mannschaft dran bleiben, um sie in der finalen Phase der Saison zu unterstützen. Nachdem der MTV Stuttgart in dieser Spielzeit bereits den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen hat, hofft die Niederländerin auf den großen Coup im Meisterschaftsrennen. "Unsere Mannschaft ist sehr stark. Wir haben viel individuelle Qualität. Die haben zwar Dresden und Schwerin auch, aber wir haben im Pokalfinale gezeigt, dass wir Schwerin schlagen können." Man müsse aber fit im Kopf bleiben, dann sei alles möglich.

Zunächst geht es für die Stuttgarterinnen ab Sonntag in den Viertelfinal-Playoffs gegen den USC Münster. Kim Renkema wird voller Herzblut in der Halle dabei sein. Wenn auch nicht mehr als Spielerin auf dem Feld.