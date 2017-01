Motorsport | Fomel 1 Wehrlein wechselt zu Sauber

Pascal Wehrlein wird in der neuen Formel-1-Saison für den Sauber-Rennstall fahren. Wie das Schweizer Team am Montag mitteilte, wird der Worndorfer 2017 an der Seite des Schweden Marcus Ericsson an den Start gehen.

Wehrlein ersetzt dort den Brasilianer Felipe Nasr. "Eine neue Herausforderung in einem neuen Team, die ich mit Spannung und großer Vorfreude erwarte. Unser Ziel ist, dass wir uns als Team im Mittelfeld etablieren und regelmäßig in die Punkte fahren können", erklärte Wehrlein. "Dafür werde ich mein Bestes geben und Sauber in jeglicher Hinsicht unterstützen."

Sauber gab die Verpflichtung des 22-Jährigen am Montag bekannt. Damit scheint der Weg zu den Silberpfeilen für den Finnen Valtteri Bottas (27) endgültig frei. "Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für das Sauber F1 Team an den Start gehen zu können. Eine neue Herausforderung in einem neuen Team, die ich mit Spannung und großer Vorfreude erwarte. Unser Ziel ist, dass wir uns als Team im Mittelfeld etablieren und regelmäßig in die Punkte fahren können", teilte Wehrlein auf der Sauber-Homepage mit: "Ein großes Dankeschön für die Unterstützung geht natürlich auch an Mercedes."