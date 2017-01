Motorsport | Fomel 1 Bottas zu Mercedes, Wehrlein zu Sauber

Rotation in der Formel 1: Valtteri Bottas wird neuer Fahrer beim Formel-1-Team von Mercedes. Pascal Wehrlein muss sich bei Sauber beweisen. Und Nico Rosberg kehrt zu Mercedes zurück.

Der Finne Valtteri Bottas startet in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1

Valtteri Bottas tritt bei Mercedes das Erbe von Nico Rosberg an. Das Formel-1-Team holt den Finnen als neuen Teamkollegen für Lewis Hamilton. Die Silberpfeile stellten den 27-Jährigen nach wochenlangen Verhandlungen mit dem Williams-Rennstall am Montag als neuen Teamkollegen von Lewis Hamilton vor. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird dem Mercedes-Rennstall noch eine Weile erhalten bleiben: als Markenbotschafter.

"Valtteri ist ein bodenständiger Junge: Er ist überhaupt nicht abgehoben, unkompliziert und voll konzentriert", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff über Rosbergs Nachfolger. "Jetzt werden wir sehen, ob er mit der Herausforderung wachsen und um Rennsiege sowie Weltmeisterschaften mitkämpfen kann." Nach vier Jahren bei Williams will Bottas den nächsten Karrieresprung bewältigen. Das Cockpit von Bottas bei Williams übernimmt wiederum Felipe Massa, der seine Rente noch mal um eine Saison verschiebt.

Für Pascal Wehrlein zerschlugen sich damit die Hoffnungen auf den Aufstieg ins Weltmeister-Team. Der Worndorfer verlässt das insolvente Manor-Team und absolviert nun ein Lehrjahr bei Sauber. Wehrlein ersetzt dort den Brasilianer Felipe Nasr. "Eine neue Herausforderung in einem neuen Team, die ich mit Spannung und großer Vorfreude erwarte. Unser Ziel ist, dass wir uns als Team im Mittelfeld etablieren und regelmäßig in die Punkte fahren können", erklärte Wehrlein. "Dafür werde ich mein Bestes geben und Sauber in jeglicher Hinsicht unterstützen."