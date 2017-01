Mega-WM | Stimmen Das sagen deutsche Spieler und Funktionäre

Der Rat des Fußball-Weltverbandes hat am Dienstag in Zürich einstimmig die Ausweitung der Fußball-Weltmeisterschaft beschlossen. Nicht stimmberechtigt war hierbei der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Grund dafür ist, dass der DFB nach dem Ausscheiden seines früheren Präsidenten Wolfgang Niersbach nicht im Rat vertreten ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass die deutschen Fußball-Funktionäre keine Meinung zur "Mega-WM" hätten. Die Stimmen:

Oliver Bierhoff (Nationalmannschaftsmanager): "Ich kann jeden verstehen, der die Aufstockung des Teilnehmerfeldes als eine Verwässerung empfindet. Auch für mich fühlen sich 48 Teams beim größten und wichtigsten Turnier der Welt zu viel an. Die Faszination einer Weltmeisterschaft liegt für die Fans und Zuschauer doch darin, die besten Mannschaften mit den großen Stars zu sehen, davon geht was verloren. Wir müssen aufpassen, dass der Wert und der Kern des Fußballs erhalten bleiben. Entscheidend ist auch, dass die Belastung der Spieler nicht noch größer wird."

Toni Kroos (Nationalspieler): "Grundsätzlich gilt: alles was 'größer' und 'mehr Spiele' bedeutet ist aktuell absolut negativ. Weil wir an der Spitze angekommen sind."

Alexander Rosen (Sportchef 1899 Hoffenheim): "Die WM ist gut, so wie sie ist. Meiner Meinung nach hätte unbedingt am aktuellen Modus festgehalten werden müssen. Ein Turnier verliert an Wert, wenn - wie etwa bei der EM - drei von vier Mannschaften in der Vorrunde weiterkommen oder noch mehr Teams teilnehmen. Über die Tatsache, dass hinter diesen Gedankenspielen keine sportlichen Beweggründe stecken, brauchen wir uns ohnehin nicht zu unterhalten. Diese Entwicklung ist meiner Meinung nach gefährlich. Der Kalender ist jetzt schon zu eng, und die Spieler bewegen sich im Grenzbereich."