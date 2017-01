Mainz 05 | Transfer Bojan Krkić soll Malli-Lücke schließen

Krkić, der in der Jugendakademie des FC Barcelona "La Masia" ausgebildet wurde, kommt mit viel Erfahrung nach Mainz. Neben zwei Titeln in der Champions League sowie drei Meisterschaften mit den Katalanen hat er Stationen beim AS Rom, dem AC Milan und Ajax Amsterdam in seiner Vita. Seit 2014 spielte er in England für Stoke City und erzielte in 52 Spielen 14 Tore.