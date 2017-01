Mainz 05 | Teamcheck Mainz muss ohne Malli mutig sein

Topscorer Yunus Malli ist weg. Und auch die Zwischenbilanz der Mainzer - mit dem frühen Aus in Europa League und DFB-Pokal - fällt eher durchwachsen aus. Das Hauptziel für die Rückrunde heißt deshalb: möglichst schnell 40 Punkte erreichen.

So lief es bis zur Winterpause

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben sich die Mainzer für die Europa League qualifiziert - mussten also auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. In der Europa-League-Gruppenphase sammelte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt viel Erfahrung, kam aber nicht weiter. Im DFB-Pokal war schon in der 2. Runde Schluss gegen Fürth. Das Kerngeschäft Bundesliga musste unter der Dreifachbelastung allerdings nicht besonders leiden. Wenn es drauf ankam, lieferten die Mainzer.

Die Mainzer wollen mit Schwung so schnell wie möglich 40 Punkte holen.

Die sogenannten Pflichtsiege gegen Mannschaften aus den unteren Tabellen-Gefilden wurden allesamt eingefahren. Überraschungen blieben dafür aus. Bis zum Winter holten die Rheinhessen 20 Punkte und blieben so dem gefährlichen Abstiegsstrudel fern.

Wer kommt, wer geht

Auf einmal ging alles ganz, ganz schnell. Und Yunus Malli war weg. Zum VfL Wolfsburg transferiert. Die Bilanz: geschätzte 12,5 Millionen gewonnen, aber den besten Scorer mit sechs Toren und sieben Vorlagen verloren. Wer soll diese Lücke schließen? Mainz hat eine Liste mit Namen.

Die Voraussetzung für einen Transfer ist allerdings, dass der Neue sofort weiterhelfen müsste. Da ist der Markt begrenzt und teuer. Intern könnte Fabian Frei die Spielmacherposition übernehmen oder auch Yoshinori Muto. Der Japaner ist aber nach langer Verletzung noch nicht zu 100 Prozent fit. Die Mainzer halten deshalb die Augen auf nach einem neuen Spielmacher. Auch ein zusätzlicher Stürmer und ein Torwart stehen auf der Einkaufsliste. Neben Malli haben die 05er Christian Clemens für knappe drei Millionen an Köln abgegeben. Die Mainzer Kasse ist also durchaus gut gefüllt, um auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Emil Berggreen will in der Rückrunde endlich durchstarten.

Der Trainer

Martin Schmidt kann in Ruhe wirken. Das Klima für einen Trainer in Mainz ist traditionell gut. Gefallen hat dem Schweizer natürlich nicht, dass er mit Malli seinen besten Spieler verloren hat. Er weiß aber, wie in Mainz gearbeitet wird und steht voll und ganz hinter dem Konzept: junge talentierte Spieler günstig zu holen und zu gestandenen Bundesligaprofis zu entwickeln, um sie dann für gutes Geld an einen finanzstarken Verein abzugeben.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde