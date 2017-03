Mainz 05 | Rouven Schröder "Negative Gedanken sind nicht die Mainzer Art"

Mainz 05 gilt eigentlich schon lange nicht mehr als Abstiegskandidat, auch in dieser Saison sah es so aus, als wäre der Klassenerhalt für die Mainzer nur Formsache. Doch jetzt ist die Abstiegszone ziemlich nah.

Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen - Rouven Schröder

Sportdirektor Rouven Schröder spürt die aufkommende Unruhe im Umfeld von Mainz 05 angesichts von nur noch zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber seine Parole lautet: "Jetzt nur nicht negativ werden und sich runterziehen lassen. Wir müssen jetzt nach vorne blicken." Soll heißen: was jetzt zählt, ist das nächste Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt. Der Auftakt zu einer englischen Woche, an deren Ende im Optimalfall neun Punkte mehr auf dem Mainzer Konto sind.

Was den Mainzern zuletzt fehlte ist die Durchschlagskraft, also der erfolgreiche Torabschluss. So auch beim Testspiel in der vergangenen Woche gegen den Karlsruher SC, das nach je einem Elfmeter mit einem 1:1 keinen Sieger hatte. Das wirft die Frage auf, ob der Transfer von Torjäger Yunus Malli in der Winterpause die richtige Entscheidung war. Schröder kontert im SWR-Interview damit, dass sorgfältig abgewogen wurde und man einhellig der Meinung war, dass auch die restlichen Spieler stark genug sind, die Lücke zu füllen.

Schröder glaubt an die Mannschaft

Dieser Kader ist nun also gefordert, in den ausstehenden neun Spielen dafür zu sorgen, dass Mainz nicht abstürzt. Trainer Martin Schmidt und Rouven Schröder haben die Mannschaft eingenordet, der Sportdirektor ist sich sicher: "Wir haben oft auf die Tabelle geschaut. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat."