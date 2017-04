Mainz 05 | Jannik Huth, der Fan-Liebling "Huth, Huth, Huth,…"

Mainz 05 kann nach fünf Niederlagen in Folge endlich mal wieder durchatmen. Und im ganzen Jubel, Trubel, Heiterkeit steht einer ein wenig verlegen im Mittelpunkt: Jannik Huth.

Jannik Huth ist der neue Fan-Liebling

Der Mainzer Torwart feiert nicht nur diesen wichtigen 1:0-Erfolg gegen die Hertha. Es ist an seinem 23. Geburtstag, sein Heimspiel-Debut, sein zweites Bundesliga Spiel überhaupt. Und er hält die "Null", obwohl die eigentliche Nummer 1 Jonas Lössl einsatzbereit gewesen wäre.

Viel bekommt Huth zwar nicht zu tun an diesem denkwürdigen Tag. Er hält, was zu halten ist. Auffällig ist aber, wie ruhig und abgeklärt er agiert. Immer aufmerksam bei langen Bällen und stets anspielbereit, wenn seine Vorderleute keine Anspielstation finden. Bei jeder seiner Ballberührungen schallt es stakkato mäßig „Huth, Huth, Huth, Huth,…“ durch die Mainzer Arena. Am Ende ist er derjenige, der im Mainzer Fanblock mit dem Megaphon die „Humba“ anstimmt.

Ziel: Die neue Nummer eins in Mainz!?

Für Jannik Huth, ist es ein märchenhafter Karriere-Sprung von der Ersatzbank zum Publikums-Liebling. Und vielleicht auch zur neuen Nummer 1 in Mainz.

So oder so, für Trainer Martin Schmidt ist Jannik Huth ein Muster-Profi. Einer aus der Region, der seit der Jugend bei Mainz 05 ist. Und laut Schmidt mehr als ein guter Torhüter ist: "Ja ich kenne den Jannik Huth schon sehr, sehr lange. Er ist seit 2012 mit mir unterwegs, in der zweiten Mannschaft und hat sich vom 3. oder 4. Torhüter in der U 23 hervor gearbeitet bis zum 2. Torhüter bei den Profis."

"Er hat sich das über die Jahre verdient und muss ein Vorbild für den Gesamtverein, den Nachwuchs sein, wenn man auch mal hintendran ist, wenn man weiter kämpft und daran glaubt, es irgendwann auch schaffen kann."

Erneuter Überraschungserfolg in München?

Ob Jannik Huth auch am kommenden Samstag wieder das Mainzer Tor hüten darf ist offen. Schließlich geht es in die Allianz-Arena zum großen FC Bayern. Möglicherweise gibt der Trainer wieder dem erfahrenen Lössl den Vorzug. Auch vielleicht um Jannik Huth vor einem Negativerlebnis zu schützen. Aber der strotzt geradezu vor Selbstvertrauen und will unbedingt im Tor stehen: "Ich werde die Trainingswoche über auf jeden Fall Gas geben und mich empfehlen fürs Wochenende. Und dann hoffentlich auch wieder zwischen den Pfosten stehen. Und so eine Leistung wie gegen Hertha abzuliefern mit dem ganzen Team und dann versuchen ein paar Punkte zu klauen in München."

Punkte klauen in München? Gar nicht so abwegig. Schließlich waren die Nullfünfer in der vergangenen Saison die einzige Mannschaft, die die Bayern in München besiegen konnten. Das war am 2. März 2016. Die Mainzer gewannen 2:1 durch Tore von Jairo und Cordoba.

Vielleicht gelingt Martin Schmidt gegen gestresste Bayern ein ähnliches Kunststück noch einmal. Es käme sehr gelegen im Abstiegskampf. Aber bis dahin muss der Trainer noch eine schwierige Entscheidung treffen wer im Tor steht. Lössl oder Huth? Schmidt: "...jetzt habe ich natürlich eine Denkaufgabe diese Woche wer denn gegen Bayern da drin steht. Samstag 15:30 Uhr werden wir sehen, wer sich das verdient hat."