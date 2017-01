Mainz 05 | Gerüchte um Streit im Vorstand Harald Strutz: "Ich kann in den Spiegel gucken"

Das Verhältnis zwischen Mainz 05-Präsident Harald Strutz und dem Vorstand soll angeknackst sein. Strutz widerspricht diesen Gerüchten vehement. Auch der Vorstand sah sich genötigt, ihm den Rücken zu stärken.

"Die vertrauensvolle Arbeit mit dem Vorstand ist überhaupt nicht gebröckelt" (Harald Strutz)

Mainz 05-Präsident Harald Strutz wirkt angespannt. Dennoch versicherte er am Freitag im SWR-Interview erneut, dass es zwischen ihm und dem restlichen Mainz-Vorstand keine Unstimmigkeiten gebe: "Die Stimmung bei uns ist gut. Wir haben eine stabile Führung. Ich weiß, dass die vertrauensvolle Arbeit zwischen mir und dem Vorstand überhaupt nicht gebröckelt ist."

Wenn es Meldungen gebe, die versuchten, dieses Verhältnis zu torpedieren, dann müsse die Vereinsführung zusammenstehen. Und das mache sie auch: "Ich kann Ihnen versichern, ich kann mir jeden Morgen in den Spiegel gucken, zusammen mit meinen Vorstandskollegen."

Strutz bleibt Kandidat

In verschiedenen Medien war von einem lautstarken Krisengespräch und einem möglichen Aus von Strutz zu lesen gewesen. Der Mainzer Club dementierte umgehend in einer Pressemitteilung: "Der Vorstand sieht keinen Anlass, die von Harald Strutz im Rahmen der angestrebten Umstrukturierung des Vereins angekündigte Kandidatur zum ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden in Frage zu stellen." Strutz räumte allerdings ein, dass natürlich versucht werde, "die ein oder andere Meldung zu bringen, die uns dann in Erklärungsnot bringt".

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

3:28 min Mehr Info FSV Maint 05 | Harald Strutz "Die Stimmung ist gut" In letzter Zeit ist beim FSV Mainz viel geschehen. Präsident Harald Strutz nimmt dazu Stellung.

Auch der Vorstand hat den Krisengerüchten um Strutz energisch widersprochen. Das Führungsgremium "steht hinter Harald Strutz und tritt den in Medienberichten geäußerten Spekulationen über eine Vorstandssitzung am Montagabend entschieden und einstimmig entgegen, der Vorstand habe sich vom Vereinspräsidenten abgewendet", teilte Mainz 05 bereits am Mittwoch mit.

Mainz bleibt unbeirrt

Der Umstrukturierungsprozess des Vereins werde zudem "unbeirrt vorangetrieben". In Bezug auf die von den Vereinsmitgliedern im vergangenen November beschlossene und dem Mainzer Amtsgericht zur Eintragung ins Vereinsregister vorgelegte neue Satzung gebe "es vonseiten des Gerichts aktuell keine formalen oder inhaltlichen Einwände". Eine nach SWR-Informationen äußerst gewagte Formulierung.