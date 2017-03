Mainz 05 | Danny Latza Das Mainzer Laufwunder im defensiven Mittelfeld

Die Rückrunde des FSV Mainz 05 verläuft bisher durchwachsen. Eine Woche Top, die nächste Woche Flop. Sinnbild für diese Formschwankungen scheint auch Mittelfeldspieler Danny Latza zu sein.

Danny Latza gehört zu den Leistungsträgern beim FSV Mainz 05.

Samstag, der 17.12.2016: im Alleingang gewinnt Danny Latza das Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV für seine Mainzer. Das Spiel endet 3:1, alle drei Tore erzielt Latza selbst. "Ein Tor hätte mir schon gereicht. Drei Tore zu machen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Erst recht nach dem langen Frust mit der Verletzung", sagte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel strahlend in diverse Mikrofone. Die Tore wirkten wie heilende Medizin für einen, der davor eine sieben Monate lange Leidenszeit wegen Adduktoren-Problemen hinter sich gebracht hatte. Das Spiel gegen den HSV war erst sein zweiter Startelfeinsatz in der laufenden Bundesligasaison.

Samstag, der 11.März 2017: Danny Latza steht ein bisschen ratlos vor den Journalisten. Gerade haben seine Mainzer das Bundesligaspiel beim Tabellenletzten Darmstadt 98 mit 1:2 verloren. Mit der Niederlage kommen die Abstiegsplätze bedrohlich nahe. Seitdem haben sie bei den Rheinhessen den Abstiegskampf ausgerufen. "Alles in allem ein gebrauchter Tag", so Latza nach dem Spiel bei dem Verein, für den er von 2011 bis 2013 in der 3.Liga spielte.

Schalker Talent mit "Vokuhila-Frisur"

2008 wurde Latza mit der U19 des DFB Europameister, 2009 debütierte er unter dem damaligen Trainer Fred Rutten in der Bundesliga für Schalke 04. Mit einer bemerkenswert furchtbaren Frisur – ein Art "Straßenkötervokuhila", dazu Brillanten im Ohr, Sonnenstudiogebräunt. Nur ein Jahr und eine Fußverletzung später wurde der gebürtige Gelsenkirchener von Felix Magath, der mittlerweile bei den Königsblauen das Sagen hatte, aussortiert. Statt Profifußball in der Arena kickte er mit Schalkes U23 in der vierten Liga.

Abenteuerliche Frisur: Danny Latza 2010 im Trikot des FC Schalke 04.

Von der Profikarriere schien er zu diesem Zeitpunkt weit entfernt. Latza verließ seinen Heimat- und Herzensverein und kam 2015 über Darmstadt und Bochum nach Mainz. Er kämpfte sich in den bezahlten Fußball zurück, überzeugte den damaligen Mainzer Manager Christian Heidel und 05-Trainer Martin Schmidt durch sein gutes Auge und Stellungsspiel im defensiven Mittelfeld. Sein Trainer vergleicht ihn seitdem ab und zu mit Xabi Alonso vom FC Bayern München. Allerdings geht die Stabilität und Konstanz im Spiel des Spaniers Latza aktuell ein bisschen ab. Seine Fehlpassquote ist zu hoch, sein Einfluss auf das 05-Spiel schwankt derzeit. Seine Leistungskurve steigt und fällt fast im Wochenrhythmus, schwankt wie bei der gesamten Mannschaft derzeit.

Spiel am Sonntag richtungsweisend