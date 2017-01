Mainz 05 | Analyse Malli-Transfer - Fluch oder Segen?

Nur knapp 500 Kilometer liegen zwischen den beiden Trainingslagern in Spanien. Der VfL Wolfsburg trainiert aktuell in La Manga, die Mainzer in Marbella. Am Donnerstag nach dem Mittagessen verließ Malli das Mainzer Hotel, absolvierte beim VfL den obligatorischen Medizincheck und um etwa 20 Uhr war der Wechsel perfekt. Auf Wunsch des Spielers haben die 05er ihren Spielmacher ziehen lassen. Die 12,5 Millionen Euro Ablöse sind aber eine durchaus akzeptable Entschädigung.