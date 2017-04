Leichtathletik | Diskuswerfen Weltklasse-Leichtathlet Hein-Direck Neu ist tot

Der frühere Weltklasse-Athlet Hein-Direck Neu ist an Karfreitag im Alter von 73 Jahren in Wiesbaden gestorben. Dies bestätigte am Ostermontag Alwin Wagner, sein Konkurrent in den 1970er Jahren. Neu war in den 1960er und -70er Jahren einer der besten Diskuswerfer der Bundesrepublik. Er startete seine Karriere beim USC Mainz und wurde mit dem Klub von 1966 bis 1969 viermal in Folge deutscher Meister. In seiner Mainzer Zeit übertraf er auch als erster BRD-Werfer die 60-Meter-Marke. Anschließend schraubte er den Rekord auf 68,08 Meter - eine Weite, die erst 1988 übertroffen wurde.