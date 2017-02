Laureus Sports Awards | Mercedes "Sport-Oscar" für Nico Rosberg

Der 31-Jährige Rosberg wurde am Dienstagabend in seiner Wahlheimat Monaco als Preisträger in der Kategorie "Breakthrough" (Durchbruch) ausgezeichnet. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und Olympiazweite von Rio, Angelique Kerber, musste in der Wahl zur "Sportswoman of the year" der US-Turnerin Simone Biles den Vortritt lassen. Rosberg nahm seine Trophäe persönlich entgegen, er wohnt in unmittelbarer Nähe des Festsaals.