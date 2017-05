Unterwasserrugby | TSV Malsch Unter Wasser allein gegen Männer

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Unterwasserrugby | TSV Malsch

Unterwasserrugby - Allein unter Männern

Isabelle Jentner

Laura Büchner ist die einzige Frau in der Unterwasserrugby-Mannschaft des TSV Malsch. Gemeinsam mit ihren Jungs holte sie den zweiten Platz in der Euro League und den deutschen Vizemeistertitel. Nun will sie auch bei der EM glänzen.