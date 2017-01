Karlsruher SC | Trainingsauftakt Slomka sieht Abstiegskampf als Herausforderung

Mit dem Auftakttraining im Wildpark hat am Dienstagmittag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC die Ära des neuen Trainers Mirko Slomka begonnen. Der 49-Jährige soll die Badener vor dem Abstieg retten.

Der Routinier Mirko Slomka soll in Karlsruhe für den Klassenerhalt sorgen

Der Ball rollt wieder im Wildpark. Und der neue Cheftrainer war gleich seiner Zeit voraus: Eine gute Viertelstunde früher als geplant, gegen 11.45 Uhr am Dienstag, marschierten das KSC-Team und Mirko Slomka bei winterlicher Witterung zum ersten Mal gemeinsam auf den Trainingsplatz neben der Arena. Einige Kameras und rund 500 Kiebitze waren vor Ort, alle verfolgten gespannt den Aufgalopp und den Beginn der "Slomka-Ära" in Karlsruhe. Der Niedersachse konnte sich dabei einen ersten Eindruck von 27 seiner Profis verschaffen. Beim Auftakt am Dienstag fehlten Torhüter René Vollath (Magen-Darm) und Verteidiger Matthias Bader wegen Krankheit sowie der Kameruner Franck Kohm (Nationalmannschaft) und der Franzose Gaétan Krebs (Reha nach Kreuzband-OP). Stürmer Florian Kamberi, der unter einem Knorpelschaden im Knie leidet, absolvierte das Training dagegen komplett.

Erste Eindrücke vom Team waren positiv

"Die Mannschaft hat heute gleich einen sehr guten Eindruck hinterlassen", so Mirko Slomka gegenüber der versammelten Presse nach seinem ersten Training, "es war insgesamt eine sehr warmherzige Atmosphäre. Mir sind viele freundliche Menschen entgegentreten", sagte Slomka: "Abstiegskampf ist nicht reizend, aber in der Saison geht es nur um den Klassenerhalt. Das ist die große Herausforderung."Der abstiegsgefährdete Zweitligist hatte Slomka zwei Tage vor Heiligabend als Nachfolger von Tomas Oral bekannt gegeben, der am 4. Dezember wegen Erfolglosigkeit beurlaubt worden war. Dazwischen betreute Interimstrainer Lukas Kwasniok die Karlsruher in zwei Spielen und holte dabei zwei Unentschieden.

Mirko Slomkas Erfahrung gibt Hoffnung

Jetzt also ruhen die Hoffnungen der Karlsruher auf dem Trainer-Geschick des routinierten Slomka, der einen Vertrag bis 2018 unterzeichnete und mit ordentlich Bundesligaerfahrung im Gepäck sein neues Amt in Karlsruhe antritt. Hannover, Schalke und Hamburger SV hießen seine erstklassigen Stationen. Seit September 2014 war er ohne Job. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther glaubt fest an den Erfolg des neuen Trainers. "Wir sind froh, mit Mirko Slomka einen erfahren Erstligatrainer verpflichtet zu haben", sagte der Klubchef bei der Vorstellung des neuen Trainers: "Er wird die schwere Aufgabe meistern, den KSC in der 2. Liga zu halten. Wir sind sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben." Sportchef Oliver Kreuzer zeigte sich "sehr happy, Mirko verpflichtet" zu haben: "Er ist ein Gewinn für den KSC. Ich sehe ihn nicht nur als Retter, er ist auch ein Entwickler."

Ex-Freiburger Bajramovic ist der neue Trainerassistent

Unterstützt wird der neue Chef-Coach ab sofort von seinem Assistenten Zlatan Bajramovic. Der 37-Jährige unterzeichnete beim KSC ebenfalls einen Vertrag bis 2018. Bajramovic, früher unter anderem Spieler beim SC Freiburg, ist kein Unbekannter für die Verantwortlichen beim KSC: "Wir kennen Zlatan aus unserer gemeinsamen Zeit beim HSV, als er bereits als Co-Trainer mit Mirko und mir zusammen gearbeitet hat", so Sportdirektor Oliver Kreuzer.