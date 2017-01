Karlsruher SC | Trainingsauftakt Die Slomka-Ära beim KSC hat begonnen

Der Ball rollt wieder im Wildpark. Und der neue Cheftrainer war gleich seiner Zeit voraus: Eine Viertelstunde früher als geplant, gegen 11.45 Uhr am Dienstag, marschierten das KSC-Team und Mirko Slomka bei winterlicher Witterung zum ersten Mal gemeinsam auf den Trainingsplatz neben der Arena. Einige Kameras und zahlreiche Kiebitze waren vor Ort, alle verfolgten gespannt den Aufgalopp und den Beginn der "Slomka-Ära" in Karlsruhe.

Der abstiegsgefährdete Zweitligist hatte Slomka zwei Tage vor Heiligabend als Nachfolger von Tomas Oral bekannt gegeben, der am 4. Dezember wegen Erfolglosigkeit beurlaubt worden war. Dazwischen betreute Interimstrainer Lukas Kwasniok die Karlsruher in zwei Spielen und holte dabei zwei Unentschieden.

Jetzt also ruhen die Hoffnungen der Karlsruher auf dem Trainer-Geschick des routinierten Slomka, der einen Vertrag bis 2018 unterzeichnete, und mit ordentlich Bundesligaerfahrung im Gepäck sein neues Amt in Karlsruhe antritt. Hannover, Schalke und Hamburger SV hießen seine erstklassigen Stationen. Seit September 2014 war er ohne Job.

Am Donnerstag gastiert der Karlsruher SC beim Mannheimer Hallenturnier, ehe es dann am Samstag unter die spanische Sonne geht. Slomka und der KSC schlagen ihr Trainingscamp im andalusischen Estepona auf. Neun Tage lang hat Mirko Slomka dann Zeit, sein neues Team kennenzulernen und seine Vorstellungen zu vermitteln. Testspiele sind am 9. Januar gegen Werder Bremen und am 14. Januar gegen den FC Luzern - einen Tag vor der Heimreise - geplant. Ob bis dahin auch dringend benötigte neue Spieler den KSC verstärken werden, ist im Moment noch unklar. Rückrundenstart ist am 29. Januar mit dem Heimspiel gegen den "Keller-Nachbarn" Arminia Bielefeld.