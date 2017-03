Karlsruher SC | Ingo Wellenreuther Keine Trainer-Diskussion in Karlsruhe

Nach dem 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga steht der Karlsruher SC auf dem letzten Tabellenplatz. Auch der Trainerwechsel von Thomas Oral zu Mirko Slomka in der Winterpause hatte nicht den erhofften Effekt. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther bezog am Mittwoch Stellung zur Schieflage bei den Badenern.

...über die Entwicklung des KSC nach den Aufstiegsspielen zur Bundesliga gegen den HSV 2015:

"In der Kaderzusammenstellung sind vielleicht einige Dinge nicht gut gelaufen. Wir haben wichtige Spieler verloren und möglicherweise auch nicht adäquat ersetzt. Andererseits hat die Mannschaft in dieser Saison schon gezeigt, dass sie es kann. Aber so eine Leistung in den letzten Spielen, Ausnahme Hannover, wollen wir nicht mehr sehen, weil da eine Mannschaft ohne Leidenschaft und ohne Feuer auf dem Platz stand. Jetzt muss der Letzte begriffen haben, dass nur eine engagierte Leistung dem KSC Punkte bringt."