Fußball | Bundesliga Karim Guede verlängert beim SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Karim Guédé verlängert. Der gebürtige Hamburger kam im Januar 2012 von Slovan Bratislava, trug seither in 111 Pflichtspielen das Sport-Club-Trikot und erzielte dabei acht Treffer. In der slowakischen Nationalmannschaft hatte der 32-Jährige bislang 14 Einsätze.



"Auf Karim Guédé war in der Vergangenheit immer Verlass. Er ist ein vorbildlicher Teamplayer, der in unserem gesamten Mannschaftsgefüge eine große Rolle spielt", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, "Karim bringt mit seiner Energie und Kraft Komponenten ein, die unserem Spiel immer wieder gut tun und wichtige Alternativen bieten".



Karim Guédé selbst sagt: "Ich freue mich, die immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Sport-Club fortsetzen zu können und werde mein Bestes für die Mannschaft und den Verein geben."