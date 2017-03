Fußball | VfB Stuttgart Jonathan Klinsmann trägt einen großen Namen

Jonathan Klinsmann ist Junioren-Nationalkeeper der USA. Derzeit trainiert der er beim VfB Stuttgart mit. Wie sein berühmter Papa will auch er Profi werden - vielleicht sogar in Stuttgart.

Momentan steht für US-Nationalkeeper Jonathan Klinsmann die Vorbereitung für die U20-WM in Südkorea an. Da hat Vater Jürgen Klinsmann seine guten Kontakte zum VfB Stuttgart spielen lassen. "Ein gutes Training unter besten Bedingungen kann nie schaden." Da weiß der frühere Torjäger des VfB Stuttgart natürlich nur zu gut, wovon er spricht. der 19-jährige hatte schon 2014 für zehn Tage bei der U17 und bei der U19 der Schwaben mit trainiert.

Jonathan Klinsmann wurde kürzlich bei den U20-Meisterschaften der CONCACAF mit Teams aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik zum besten Torhüter ausgezeichnet worden. Das weckt Interesse an dem talentierten und 1,94 Meter großen Keeper. "Das ist jetzt eine spannende Phase. Da kommen natürlich Anrufe von Vereinen", verrät der stolze Vater. Aber es gebe da "keinerlei Stress. Wir werden sehen". Noch studiert sein 19-jähriger Sohn an der Berkeley-Universität in Kalifornien, für die er auch spielt. Zwei Jahre hätte Jonathan noch vor sich. Aber längst wird familienintern beraten, wie die (sportliche) Zukunft aussehen könnte. Einen klar definierten Karriere-Plan hat Jonathan Klinsmann noch nicht. Im Moment wisse er nicht, "in welchem Land oder bei welchem Verein" er künftig spielen werde. Wichtig sei ihm nur, "dass ich Erfahrungen sammle, um ein besserer Torwart zu werden". Fakt ist: Klinsmann junior wäre ablösefrei zu haben.