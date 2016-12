Interview | Dieter Thoma "Der Mensch ist nicht zum Fliegen gemacht"

SWR Sport: Dieter Thoma, am Donnerstag startet in Oberstdorf die Vierschanzentournee. Sind Sie froh, Experte zu sein und nicht selbst springen zu müssen?

Dieter Thoma: "Es ist natürlich schon ein richtig geiler Sport, der mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Aber Skispringen kann man mal nicht eben so. Ich könnte jetzt nicht einfach auf die Schanze gehen und springen. Das fragen mich auch immer viele Menschen, ob ich noch nebenher ein bisschen Ski springe, aber das geht eben nicht "ein bisschen". Da muss man hundertprozentig konzentriert und der ganze Körper trainiert sein. Deswegen ist es gut, dass die Jungen dran sind und ich freue mich, dass ich zuschauen darf und immer noch dabei bin."



Sie können sich in die Springer reinversetzen. Wie ist es, bei der Tournee auf der Schanze zu stehen und springen zu müssen?

"Das ist einfach ein wahnsinnig geiles Gefühl. Genau auf solche Momente trainiert man hin. Da geht einem im Vorfeld - gerade an Weihnachten, wenn man ein bisschen Zeit hat nachzudenken - so viel durch den Kopf. Und dann endlich ist es soweit. Da geht die Ampel auf grün, man sitzt oben auf dem Balken und muss eben das zeigen, was man am besten kann: Skispringen. Deswegen ist es wichtig, dass man aufgabenorientiert an die Sache rangeht, versucht den besten Sprung zu machen und alles andere ausblendet."



In diesem Jahr gibt es mehrere Favoriten auf den Gesamtsieg. Domen Prevc, Daniel-André Tande und Kamil Stoch werden oft genannt. Wer zählt für sie zum Favoritenkreis und was können die Deutschen leisten?

"Diese drei Namen gehören zu den Topfavoriten. Und auf Domen Prevc kann man setzen. Der hat vier Siege hinter sich und springt so rotzfrech und den anderen teilweise davon, dass man damit rechnen muss, dass er am Ende auch auf dem Podium steht. Es gibt natürlich noch andere wie Stefan Kraft (Österreich, Anm. d. Red.), Maciej Kot (Polen), Michael Hayböck (Österreich). Die Österreicher sind generell sehr stark. Ich hoffe aber auch, dass ein Deutscher da vorne mitmischt. Severin Freund hatte in Kuusamo zu Saisonbeginn mit dem ersten und zweiten Platz einen ganz tollen Start. Momentan klappt es nicht so gut wegen seiner Hüft-Operation im Sommer. Aber Markus Eisenbichler ist in einer Top-Verfassung, und wenn der zwei Sprünge auf einem super Level nach unten bringt, kann er auch einzelne Wettkämpfe gewinnen."