Fußball | 2. Bundesliga Spektakuläres Remis zwischen FCH und SVS

Der FC Heidenheim und der SV Sandhausen trennen sich in einem tollen Spiel 2:2 (1:2). Damit treten beide Klubs zwar tabellarisch auf der Stelle - allerdings auf hohem Niveau.

Sandhausen erwischte in Heidenheim einen Traumstart. Nach einer flachen Hereingabe von Philipp Klingmann von der rechten Seite traf Jakub Kosecki aus zentraler Position zur Gästeführung. Auch danach machte der SVS der Heim-Elf das Leben durch Pressing und das frühe Stören immer wieder schwer. Der FCH fand gegen einen tief stehenden Gegner im Spielaufbau zunächst kein Mittel, Chancen blieben Mangelware.

Linsmayer legt für den SVS nach

Ganz anders die Gäste, die aus einer sicheren Abwehr hinaus immer wieder gefährliche Konter setzten. So auch in der 27. Minute. Erneut griffen die Sandhäuser über die rechte Seite an. Diesmal setzte sich Kosecki auf der Außenbahn durch, bediente Denis Linsmayer, der zum 2:0 für den SVS einschob. Heidenheim kam nur drei Minuten später erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor, doch der Treffer von Timo Beermann wurde von Schiedsrichter Christian Dietz wegen eines vorangegangenen Foulspiels von FCH-Angreifer John Verhoek zurecht nicht anerkannt.

Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang Heidenheim dann doch noch der Anschlusstreffer. Arne Feick war nach einem Eckball von FCH-Kapitän Marc Schnatterer per Kopf zur Stelle und sorgte für den Pausenstand.

Schnatterer trifft vom Punkt

In der zweiten Halbzeit kam Heidenheim mit Rückendwind aus der Kabine und gleich zur ersten Chance. In der 50. Minute scheiterte Verhoek nach einer Flanke von Schnatterer aus spitzem Winkel am Sandhäuser Keeper Marco Knaller. In der 66. Minute gelang den Hausherren schließlich der vielumjubelte Ausgleich. Schnatterer traf nach einem Handspiel von Sandhausens Tim Knipping vom Punkt.

Unmittelbar danach setzten die Heidenheimer ihren Sturmlauf fort. Man merkte der Elf von Trainer Frank Schmidt an, das Spiel jetzt komplett drehen zu wollen. Sandhausen wirkte nach dem zweiten Gegentreffer verunsichert und kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Doch trotz allen Drucks gelang Heidenheim kein Treffer mehr, so dass es beim letztlich nicht unverdienten 2:2-Remis blieb. In der Nachspielzeit flog Heidenheims Verhoek und Sandhausens Daniel Lukasik noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Sorgenfreie Rest-Saison winkt

In der Tabelle bleibt Heidenheim mit 34 Punkten aus 23 Spielen Sechster, gefolgt von Sandhausen (31) auf Rang acht. Somit winkt beiden Klubs eine sorgenfreie Rest-Saison - sowohl nach oben als auch nach unten dürfte nur noch wenig gehen.