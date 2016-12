Handball | Württemberg-Derby TusSies siegen vor Rekord-Kulisse

Das Spiel in der Stuttgarter Porsche-Arena war für die TuS Metzingen ein Novum, denn bisher hat sie Mannschaft alle Heimspiele in Metzingen oder Tübingen ausgetragen. Und die Zuschauer sahen eine Metzinger Mannschaft, die von Beginn an in Führung lag. Nach sieben Minuten traf Marlene Zapf für die Heimmannschaft zum 5:1 und brachte damit ihrer Mannschaft einen vier Tore Vorsprung. Auch nach der rote Karte gegen Anna Loerper in der 22. Minute zeigten sich die Metzingerinnen kampfstark. Bis zur Pause konnte der Vorsprung gehalten werden und mit 14:10 ging es in die Kabine.