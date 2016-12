Handball | WM-Vorschau Kapitän Gensheimer gibt die Richtung vor

Uwe Gensheimer wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich anführen. Der gebürtige Mannheimer blickt den kommenden Gegnern mit Respekt entgegen.

Am 13. Januar beginnt für das DHB-Team die Weltmeisterschaft in Frankreich. Der Europameister und Olympia-Dritte zählt auch bei der WM zu den Titel-Kandidaten, doch die Konkurrenz ist stark. Dänemark, Kroatien, Spanien oder die Gastgeber aus Frankreich gehören wie in den vergangenen Jahren auch zum engen Favoritenkreis.

In der Vorrundengruppe C warten Ungarn, Kroatien, Chile, Weißrussland und Saudi-Arabien auf die Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheimer. Der Kurpfälzer, der 13 Jahre lang für die Rhein-Neckar Löwen spielte und aktuell beim französischen Top-Club Paris Saint-Germain HB unter Vertrag steht, nimmt keinen der fünf Kontrahenten auf die leichte Schulter. Zwar sieht der Linksaußen das Team aus Kroatien als Favorit auf den Gruppensieg, den anderen Gegnern bringt er aber ebenfalls viel Respekt entgegen.

Die Erwartungen an die "Bad Boys" sind groß nach den Erfolgen im Kalenderjahr 2016. Umso mehr wird es die Aufgabe von Kapitän Uwe Gensheimer sein, die Mannschaft zu führen und besonders in kritischen Phasen als große Spielerpersönlichkeit voranzugehen. Dass Gensheimer diese Qualitäten hat, ist unbestritten, er war eine wichtige Säule beim Gewinn der Meisterschaft mit den Rhein-Neckar Löwen in der vergangenen Saison und beim Bronze-Coup in Rio de Janeiro.

Wie schon bei den Turnieren zuvor wird sich die Spielweise der deutschen Auswahl aber nicht über die Fähigkeiten weniger Einzelspieler definieren, sondern über die Geschlossenheit als Mannschaft. Das weiß auch Uwe Gensheimer, der zwar Spiele im Alleingang entscheiden kann, sich aber jederzeit in den Dienst der Gruppe stellt.

Weitere Südwest-Spieler dabei

Neben Uwe Gensheimer werden vier weitere Südwest-Handballer die Reise mit dem DHB-Team nach Frankreich antreten. Gensheimers ehemaliger Mannschaftskollege Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen ist ebenso dabei wie der Mainzer Erik Schmidt (TSV Hannover-Burgdorf), der Schwäbisch-Gmünder Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) und Jens Schöngarth von Frisch Auf Göppingen.

