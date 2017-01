Handball | Weltmeisterschaft Uwe Gensheimer bei WM-Auftakt dabei

Ein Platz im Bus blieb leer. Kapitän Uwe Gensheimer fehlte, als die deutschen Handballer am Mittwochmittag in ihr WM-Abenteuer starteten. Kurz vor Beginn der deutschen Medaillen-Mission in Frankreich war lange unklar, ob und wann der Mannheimer nach dem unerwarteten Tod seines Vaters zur Mannschaft stößt. Jetzt steht fest: Gensheimer wird rechtzeitig zum WM-Auftakt gegen Ungarn am Freitag (17.45 Uhr) da sein.