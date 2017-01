Handball | Weltmeisterschaft Ohne Uwe Gensheimer zur WM

Ein Platz im Bus blieb leer. Kapitän Uwe Gensheimer fehlte, als die deutschen Handballer am Mittwochmittag in ihr WM-Abenteuer starteten. Kurz vor Beginn der deutschen Medaillen-Mission in Frankreich ist völlig unklar, ob und wann der Mannheimer nach dem unerwarteten Tod seines Vaters zur Mannschaft stößt.

"Uwe hat alle Zeit der Welt. Die Entscheidung trifft er ganz alleine", sagte Teammanager Oliver Roggisch dem SID vor der Abfahrt im SportCentrum Kamen-Kaiserau. Man stehe "in engem Kontakt mit ihm, aber es gibt noch keinen neuen Stand". Gensheimers Einsatz im deutschen Auftaktspiel am Freitag (17.45 Uhr) steht auf der Kippe.

Entsprechend sorgenvoll blickte Bundestrainer Dagur Sigurdsson drein, als er in Trainingsjacke und Jeanshose als Erster den deutschen Teambus bestieg. Gensheimer hatte das Quartier des Europameisters nach dem Trauerfall in der Familie am Wochenende verlassen. Und so trat der DHB-Tross die über 600 Kilometer lange Reise in die Normandie mit einem auf 14 Spieler geschrumpften Kader an.