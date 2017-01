Handball | Weltmeisterschaft in Frankreich Hendrik Pekeler reist zur WM nach

Der 25 Jahre alte Kreisläufer vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen ersetzt Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel). Das teilte Sigurdsson bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Isländer bereits Holger Glandorf nachnominiert. "Damit hoffe ich, dass wir den endgültigen Feinschliff und die nötige Balance in der Mannschaft haben", sagte Sigurdsson.

Pekeler könne dem Team weitere Stabilität in der Abwehr geben. Ursprünglich hatte Pekeler aus Belastungsgründen freiwillig auf die Teilnahme an der WM verzichtet und erklärt, nur im Notfall bereit zu stehen. "Jetzt habe ich den Joker einfach gezogen", sagte Sigurdsson.

Inklusive Glandorf hat er nun die maximal erlaubten 16 Spieler in seinem WM-Kader, weshalb mit Dahmke ein Akteur gestrichen werden musste. "Natürlich war er enttäuscht. Aber das ist keine persönliche, sondern eine rein taktische Entscheidung", sagte der 43-Jährige. Glandorf und Pekeler sollten schon am Donnerstagnachmittag im Teamhotel in der Normandie eintreffen und am Abend am Abschlusstraining teilnehmen.