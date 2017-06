Handball | Rhein-Neckar Löwen Der erfolgreiche Weg der Jennifer Kettemann

Die Anspannung und der Druck sind weg. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann kann ganz entspannt zuschauen, wenn die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch bei der HSG Wetzlar und am Samstag gegen die MT Melsungen ihre letzten beiden Saisonspiele in der Handball-Bundesliga bestreiten. Die Nordbadener sind bereits deutscher Meister - und Kettemann muss nicht mehr zittern. "Diese Titelverteidigung hat uns wohl niemand zugetraut", sagt die 35-Jährige, die als einzige Frau im deutschen Männer-Handball in einer derart verantwortungsvollen Position tätig ist. Auch im Fußball gibt es keine Frau mit vergleichbarer Funktion.