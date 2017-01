Handball | Nationalmannschaft Gensheimers WM-Einsatz auf der Kippe

Die deutsche Mannschaft bestreitet am Freitag ihr WM-Auftaktspiel gegen Ungarn. Ob Kapitän Uwe Gensheimer dabei sein wird, ist völlig offen. Der Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen hat das deutsche Teamquartier überraschend verlassen. Grund: ein Todesfall in der Familie.

Wenn am Montagabend in Kassel der letzte WM-Test der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Österreich angepfiffen wird, wird Kapitän Uwe Gensheimer nicht dabei sein. Der Linksaußen hat das Trainingslager des DHB-Teams im westfälischen Kamen verlassen. Der Grund: Gensheimers Vater war am vergangenen Sonntag unerwartet verstorben. Der Kapitän des Handball-Europameisters befindet sich derzeit bei seiner Familie in Mannheim. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unklar, auch sein Einsatz bei der WM steht offenbar auf der Kippe. "Die Entscheidung liegt einzig und allein bei ihm. Er muss sehen, wie stabil seine persönliche Situation ist", sagte Bob Hanning, Vize-Präsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB).