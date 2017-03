Handball | EHF-Pokal Göppingen nimmt Kurs auf das Final Four

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen sind ihrem großen Ziel einen wichtigen Schritt näher gekommen. Denn der Handball-Bundesligist hat auch das vierte Gruppenspiel im EHF-Pokal gewonnen und steht unmittelbar vor der Qualifikation für das Final Four in eigener Halle. Die Baden-Württemberger siegten am Mittwoch mit 31:23 (14:15) gegen HC Midtjylland aus Dänemark und sind nur noch theoretisch von Rang eins in Gruppe B zu verdrängen.