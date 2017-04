Handball | EHF-Pokal der Frauen Bietigheim gelingt die "Sensation"

Bereits vor dem Halbfinal-Rückspiel hatte Martin Albertsen die Leistung seines Teams in höchsten Tönen gelobt: "Klar ist das Wahnsinn, das ist eine Sensation", sagte Albertsen und fügte an: "Ich kann mich an keinen anderen Verein erinnern, der erstmals dabei ist und gleich das Finale erreicht." In der Liga steht Bietigheim zudem kurz vor der ersten Meisterschaft.