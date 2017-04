Handball | EHF-Pokal der Damen TuS Metzingen scheitert im Halbfinale

Ohne ihre an der Wade verletzte Regisseurin Anna Loerper hatten die Metzingerinnen keine Chance. "Leider hat es für einen Sieg nicht gereicht, aber ihr habt alles gegeben, Mädels", schrieb Nationalspielerin Loerper aus der Heimat via Instagram: "Wir können stolz auf unsere Leistung sein." Für die ersatzgeschwächten Metzingerinnen war Marlene Zapf mit fünf Treffern beste Torschützin.

Dagegen darf die SG BBM Bietigheim mit den Finalplanungen beginnen. Der Bundesliga-Tabellenführer tritt nach dem 38:27 im Hinspiel gegen Nyköbing Falster HB mit einem Elf-Tore-Polsdter am Ostersonntag zum Rückspiel in Dänemark an.