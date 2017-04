Handball | EHF-Pokal der Damen Bietigheim steht vor einer "Sensation"

Die Handballerinnen der TuS Metzingen und der SG BBM Bietigheim spielen am Wochenende ihre Halbfinal-Rückspiele im EHF-Pokal. Metzingen besitzt kaum noch Chancen aufs Endspiel, Bietigheim steht dagegen vor einer "Sensation".

Der Traum vom deutschen Europacup-Finale im Frauen-Handball ist so gut wie geplatzt. Für die SG BBM Bietigheim und die TuS Metzingen stehen zwar die Halbfinal-Rückspiele im EHF-Pokal an. Realistische Chancen auf den Endspiel-Einzug besitzt aber nur noch die SG BBM - die erstmals überhaupt in ihrer Vereinsgeschichte im Europapokal spielt.