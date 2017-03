Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen treffen auf den THW Kiel

Den Rhein-Neckar Löwen ging zum Ende der Gruppenphase in der Handball-Champions-League etwas die Luft aus. Nach der Niederlage in Szeged wartet im Achtelfinale nun der THW Kiel.

In der nächsten Runde treffen die Mannheimer auf den THW Kiel. Zum Abschluss der Vorrunde kam Kiel am Sonntag beim französischen Topklub Paris St. Germain mit dem Ex-Löwen Uwe Gensheimer mit 24:42 (10:22) unter die Räder. Es war die höchste Niederlage in der CL-Geschichte des THW und die siebte Pleite im 14. Gruppenspiel.