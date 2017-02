Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen sind im Achtelfinale

Die Meister Rhein-Neckar Löwen haben sich vorzeitig für das Achtelfinale der Handball-Champions-League qualifiziert. Beim schwedischen Meister IFK Kristianstad gewann das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen am 11. Spieltag 31:29 (15:16) und kletterte in der Gruppe B vorerst auf Platz zwei mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter HC Vardar Skopje. Auch der direkte Viertelfinaleinzug als Gruppensieger ist damit noch möglich.

"In der ersten Halbzeit hatten wir gute Würfe, aber es fehlten Kleinigkeiten", sagte Jacobsen, "dann haben wir mehr Druck gemacht." Torhüter Mikael Appelgren freute sich unterdessen über die zwei Punkte: "Das bedeutet mir sehr viel."

Der Bundesliga-Tabellenzweite, der unter anderem auf Kim Ekdahl du Rietz (Bänderverletzung am Sprunggelenk) verzichten musste, tat sich aber schwer gegen die aufmerksamen Schweden. Erst in der 28. Minute gingen die Löwen erstmals mit zwei Toren in Führung (15:13), doch die agilen Gastgeber um den starken Albin Lagergren kamen

erneut zurück.