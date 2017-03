Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen nach Krimi ausgeschieden

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das Viertelfinale in der Champions League verpasst. Gegen den THW-Kiel setzte es am Donnerstagabend eine 24:26-Niederlage.

Mit diesem Ergebnis machten die Gäste aus Kiel den Rückstand von einem Tor aus dem Hinspiel wett. In Kiel hatten die Rhein-Neckar Löwen das erste Duell mit 25:24 gewonnen. In einer sehr intensiven Partie spielten beide Teams lange auf Augenhöhe, am Ende sicherte der überragende THW-Keeper Niklas Landin mit seinen Paraden den Sieg für die Gäste.