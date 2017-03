Handball | Champions League Pleite für Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League kaum noch Chancen auf den Gruppensieg. Der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Handball-Bundesligist verlor am Donnerstag in seinem vorletzten Vorrundenspiel beim slowenischen Titelträger RK Celje mit 31:37 (13:20).

Nach sechs Minuten und einer 4:2-Führung sah es für die Badener, bei denen Kim Ekdahl du Rietz nach seiner Verletzung zurück im Team war, noch nach einem guten Spiel aus. Doch mit der fehlerhaften Abwehrleistung wie sie die Löwen an dieser ersten Hälfte zeigten, ist in der Champions League nichts zu gewinnen. Schnell glich Celje aus und konnte ohne wirkliche Gegenwehr die Kugel immer wieder im Löwentor unterbringen.

Der 20-fache slowenische Meister machte das Spiel breit und schnell, was die Abwehr der Mannheimer vor eine scheinbar unlösbare Aufgaben stellte. Auch den kraftvollen Rückraum der Gastgeber, der breit gefächert attackierte, bekamen die Löwen zu keiner Zeit in den Griff. Der Torhüterwechsel von Andreas Palicka zu Mikael Appelgren blieb weitgehend wirkungslos, die Abwehr agierte konfus und ließ zu viele leichte Gegentore zu. Der Halbzeitstand von 13:20 deutete fast auf ein Debakel für die Mannheimer hin, die es auch in der zweiten Hälfte nicht schafften, das Ergebnis ein bisschen freundlicher zu gestalten.

Doch am nächsten Mittwoch daheim gegen SC Pick Szeged wollen die Löwen wieder aufstehen und zumindest den dritten Platz in der Gruppe sichern. Da der momentan Drittplatzierte in der Tabelle, KS Kielce, noch ein Spiel weniger hat, wird dieser wahrscheinlich noch an den Löwen vorbeiziehen. Trainer Jacobsen warnte direkt nach der Partie jedoch auch vor dem nächsten Gegner und stellte fest, dass man "mit der Leistung von heute nicht vom dritten Platz reden" kann.