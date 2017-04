Handball | Bundesliga Rhein-Neckar Löwen wieder Tabellenführer

Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat im Fernduell um den Titel in der Bundesliga die Tabellenführung von der SG Flensburg-Handewitt zurückerobert. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen bezwang am 27. Spieltag das klare Tabellenschlusslicht HSC 2000 Coburg auch in der Höhe erwartungsgemäß mit 33:20 (17:11). Mit 47:5 Punkten nach 26 absolvierten Partien weisen die Löwen, bei denen Kim Ekdahl du Rietz mit acht Toren in der Offensive herausragte, wieder einen Zähler mehr auf als die am Samstag in der Champions League tätigen Norddeutschen.