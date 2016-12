Handball | Bundesliga Rhein-Neckar Löwen unterliegen im Topspiel

Durch die überraschende 32:35-Niederlage (15:20) verpassten die Löwen mit nun 32:4 Punkten den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel (30:4 Punkte) kann mit einem Sieg gegen Schlusslicht Bergischer HC am Montagabend an den Löwen vorbeiziehen. Beste Werfer vor 6.800 Zuschauern in der ausverkauften GETEC-Arena waren Olympiassieger Michael Damgaard (8) bei den Gastgebern und Mads Mensah Larsen (6) bei den Löwen.