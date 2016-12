Handball | Bundesliga Löwen holen Big Points in Kiel

In diesem Spiel war alles drin: Emotionen, Weltklasse-Tore und die Brisanz eines Duells zweier Top-Teams. Am Ende setzten sich die Rhein-Neckar Löwen an der Ostsee dank einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung mit 29:26 durch.

Die Rhein-Neckar Löwen, die in der Liga bislang nur gegen die SG Flensburg-Handewitt Punkte gelassen hatten, traten beim THW Kiel mit viel Selbstvertrauen an. Ein Tor von Rechtsaußen Patrick Groetzki sorgte nach acht Minuten für die 6:4-Führung aus Sicht der Gäste. Der Rekordmeister aus Kiel schaffte aber immer wieder den Anschluss. Auch als Groetzki zwischenzeitlich auf 13:10 für die Mannheimer stellte, konnten sich die Kurpfälzer in der Folge nicht entscheidend absetzen. Eine Minute vor dem Ende der ersten Halbzeit traf Marko Vujin für den THW per Siebenmeter zum 14:14-Ausgleich.