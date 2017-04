Handball | Bundesliga Löwen feiern Zitter-Sieg gegen Leipzig

Gelungene Reaktion: Zwei Tage nach dem Aus in der Champions League habe die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Der deutsche Meister bezwang den SC DHfK Leipzig in eigener Halle mit 24:23 (10:12).

Die Mannheimer hatten bei ihrem Erfolg viel Mühe und lagen lange Zeit in Rückstand, bewiesen am Ende aber Kampfgeist und Moral.

Die Löwen begannen nur 48 Stunden nach dem Königsklassen-Aus gegen den THW Kiel stark, kamen dann aber aus dem Tritt und lagen in der 44. Minute 15:18 zurück. In der letzten Viertelstunde ging es hin und her, am Ende holten die Löwen auch ohne ihren verletzten Stammtorhüter Andreas Palicka mit Glück den Sieg.