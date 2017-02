Handball | Bundesliga Hendrik Pekeler verlässt die Löwen

Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler wird im Juli 2018 vom deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen zum THW Kiel wechseln. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt.

"Die Entscheidung, nach Ablauf meines Vertrages bei den Rhein-Neckar Löwen nach Kiel zu gehen, habe ich gemeinsam mit meiner und für meine kleine Familie getroffen", erklärte Hendrik Pekeler selbst seinen Wechsel. "Wir ziehen dann in die Nähe unserer Eltern. Und es war unser gemeinsamer Wunsch, früher oder später zurück in den Norden zu gehen."

Mit großem Bedauern wird der Abgang bei den Rhein-Neckar Löwen betrachtet. "Wir hätten ihn gerne bei den Löwen gehalten", kommentierte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch den Pekeler-Abgang, erklärt aber auch: "Seinen familiären Wunsch, zurück in den Norden zu wechseln, müssen wir aber akzeptieren. Wir haben nun frühzeitig Klarheit und sind uns sicher, dass Hendrik bis zum letzten Tag alles für die Rhein-Neckar Löwen geben wird."

In der DHB-Auswahl erzielte Pekeler in 64 Spielen 93 Tore. "Für einen Schleswig-Holsteiner wie mich ist der THW Kiel das Maß aller Dinge und für jeden Handballer einer der besten Vereine der Welt. Ich habe mich bisher bei jeder Mannschaft durchgesetzt - außer damals beim THW Kiel", sagte Pekeler. "Ich will mich beweisen und allen Kielern zeigen, dass ich es kann."