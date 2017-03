Handball | Bundesliga Arbeitssieg für die Rhein-Neckar Löwen

In der Handball-Bundesliga hat Balingen 24:24 gegen Coburg gespielt. Die Rhein-Neckar Löwen feierten hingegen einen Sieg. Sie gewannen gegen Außenseiter GWD Minden mit 26:20.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen hält Anschluss an den Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Allerdings taten sich die Mannheimer Handballer am Samstag sehr schwer, ehe sie den Aufsteiger TSV GWD Minden mit 26:20 (9:11) bezwungen hatten. In der Tabelle bleibt der aktuelle Meister mit 37:5 Punkten Dritter. Das Team von Coach Nikolaj Jacobsen hat jedoch zwei Spiele weniger ausgetragen als der Zweite THW Kiel (38:8). Die Flensburger haben 41:3 Zähler auf ihrem Konto.