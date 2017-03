Handball | Balingen-Weilstetten Balingen-Weilstetten steckt weiter im Keller

Balingen-Weilstetten liegt damit mit 14:36 Punkten als 15. in der Tabelle nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Allerdings zeigten die Hausherren gegen den favorisierten Gast aus der Hauptstadt eine couragierte Leistung. Obwohl die HBW fast die gesamte Spielzeit über in Rückstand lag, war das Spiel bis kurz vor dem Ende offen. Doch Berlin nutzte in der entscheidenden Phase seine Konter, so dass der Sieg letztlich verdient war.