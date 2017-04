Der 31. Spieltag der 3. Liga live im SWR Fernsehen. Die auf Platz acht in der Tabelle stehende SG Sonnenhof Großaspach trifft in der heimischen Arena auf den Aufstiegsaspiranten VfL Osnabrück. Anpfiff in der Mechatronik Arena ist um 19 Uhr. Den Livestream gibt es hier auf SWR.de/sport und in der SWR-Mediathek.