Fußball | Bundesliga Kehrt Grifo nach Hoffenheim zurück?

Vincenzo Grifo gehört zu den wichtigsten Spielern im Kader des SC Freiburg. Der Vertrag des gebürtigen Pforzheimers läuft noch bis 2019. Aber es gibt eine Rückkaufoption für die TSG 1899 Hoffenheim.

Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo ist der Topscorer beim SC Freiburg.

Mit fünf Toren und elf Assists ist Vincenzo Grifo aktuell der erfolgreichste Freiburger Offensivspieler. Das weckt Begehrlichkeiten in der Liga, unter anderem beim Tabellenvierten aus Hoffenheim. Und dort ist er bereits bekannt. Der in Pforzheim geborene Mittelfeldspieler wechselte 2012 in die Reserve der TSG 1899 Hoffenheim. Wirklich Fuß gefasst hat Vincenzo Grifo dort allerdings nicht. Erst wurde er an Dynamo Dresden verliehen, eine Saison später ging es per Leihe zum FSV Frankfurt.

Für eine Million Euro erfolgte im Sommer 2015 dann der Wechsel zum SC Freiburg. Ein großer Schritt vorwärts, auch wenn Freiburg gerade erst aus der Bundesliga abgestiegen war. Aber im Breisgau fand der damals 23-Jährige zu einer überragenden Form, erzielte 14 Tore in 32 Spielen und sorgte mit für den direkten Wiederaufstieg. Unter Trainer Christian Streich entwickelte sich der Offensivspieler zu einem fast unverzichtbaren Stammspieler.

Kennt die Abläufe bei der TSG 1899 Hoffenheim: Vincenzo Grifo.

Hoffenheim hat eine Ausstiegsklausel für Grifo

Sein Vertrag in Freiburg läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Wie ein Sprecher der TSG 1899 Hoffenheim gegenüber dem SWR bestätigte, gibt es in diesem Vertrag eine Rückkaufoption für den Italiener. Sollte Grifo einem Wechsel zustimmen und Hoffenheim ihn holen will, wäre ein Wechsel möglich. Nach dem Abgang von Mittelfeldspieler Sebastian Rudy zum FC Bayern und Interesse mehrerer Clubs an Nadiem Amiri wäre Grifo ein passender Ersatz. Die Agentur arena11, die Vincenzo Grifo berät, wollte die Klausel auf SWR-Anfrage nicht kommentieren.

Trainer Julian Nagelsmann lobte am Mittwoch den Mittelfeldspieler: "Er ist ein sehr guter Spieler, das weiß nicht nur ich, sondern auch andere Trainer." Einen bevorstehenden Transfer wollte er aber nicht bestätigen. "Aktuell steht er unter Vertrag in Freiburg, deshalb will ich da gerade nicht groß diskutieren."