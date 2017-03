Gerücht | Jürgen Klinsmann Bundesliga-Comeback für Klinsmann?

Jürgen Klinsmann wurde kürzlich als US-Nationaltrainer beurlaubt. Bei seinem letzten Engagement in Deutschland scheiterte er. Nun wird der Schwabe als Trainerkandidat in Leverkusen gehandelt.

Steht Jürgen Klinsmann bald wieder in der Bundesliga an der Seitenlinie?

Kaum wurde mit Tayfun Korkut am Montag der neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt, wird schon über seinen Nachfolger spekuliert. Da der Ex-Kaiserslautern-Coach zunächst nur bis Saisonende gebunden wird, taucht nun unter anderem der Name Jürgen Klinsmann auf. Als weitere Kandidaten für den Job werden Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim), Martin Schmidt (FSV Mainz 05) und auch der Ex-Mainzer David Wagner (Huddersfield Town) gehandelt - alles Fußball-Lehrer aus dem Südwesten.

Klinsmann und Leverkusen. Würde das passen? Es wäre die Lösung Schwabe für Schwabe: Korkut ist gebürtiger Stuttgarter, Klinsmann kam in Göppingen zur Welt. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass es den Ex-Bundestrainer - wohnhaft im "Golden State" Kalifornien - ins eher triste Leverkusen verschlägt? Als Bundestrainer (2004-2006) erlebte er das Sommermärchen und galt vor allem als Motivator, während sein Freund Joachim Löw als Taktikfuchs und Strippenzieher im Hintergrund fungierte.

Ob Klinsmann mit seiner emotionalen Art in Leverkusen zurecht käme? Darüber kann nur spekuliert werden. Mit Julian Brandt, Kai Havertz, Benjamin Henrichs oder Jonathan Tah hätte er jedenfalls viele Rohdiamanten, die der Spieler-Entwickler schleifen könnte. Auf schnelles Geld scheint Klinsmann aber nicht angewiesen. Zwar wurde er im November 2016 als US-Bundestrainer beurlaubt, sein Vertrag beim US-Verband läuft aber noch bis 2018.

Jüngst wurde der blonde Bäckersohn aus Botnang in Costa Rica gesichtet. Sein Sohn Jonathan Klinsmann (19) ist Torwart der U20 der USA, gewann gerade erst die U20-Concacaf-Meisterschaft.

Jonathan Klinsmann, Sohn des Ex-Bundestrainers, wurde bei den U20-Meisterschaften in Costa Rica als bester Nachwuchs-Keeper ausgezeichnet.

Der Berater von Jürgen Klinsmann will sich an den Spekulationen nicht beteiligen. Das Gerücht werde weder dementiert, noch bestätigt, sagte er im Gespräch mit dem SWR. Der 52-Jährige selbst hatte im Sommer 2015 eine Rückkehr nach Deutschland noch ausgeschlossen. "Es wäre für mich sehr, sehr schwer zurückzukommen", sagte Klinsmann damals.

Im Januar 2017, zwei Monate nach seiner Beurlaubung als US-Nationalcoach, schlug der Wahl-Kalifornier andere Töne an. "Ich sage niemals nie. Ich bin offen für alles - Trainer, Manager oder ein Projekt zu leiten", sagte Klinsmann, der bei seinem letzten Engagement in Deutschland als Bayern-Coach krachend scheiterte. Nach nur neun Monaten wurde er beim Rekordmeister entlassen. Wenn eine Tür zugehe, würden sich jedoch drei andere öffnen, sagte Klinsmann kürzlich. Ob eine Tür Bayer 04 Leverkusen heißt, hängt wohl auch davon ab, ob Tayfun Korkut Leverkusen bis Sommer noch ins internationale Geschäft hievt und in Leverkusen als Dauerlösung installiert wird.