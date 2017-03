Motorsport | DTM Gerhard Berger wird neuer DTM-Chef

Mehr als 30 Jahre hat Hans Werner Aufrecht die Geschicke der DTM geleitet. Am Dienstag hat er Schluss gemacht und seinen Posten an den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger abgegeben. Berger wird nun erster Vorsitzender die Internationalen Tourenwagen Rennen (ITR), also jenes Vereins, der die DTM vermarktet. Das teilte die ITR am Dienstag mit.