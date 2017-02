Fußball | Zweite Liga Josip Brekalo - Stuttgarts neuer Zauberlehrling?

Im Sommer hat der VfL Wolfsburg noch sechs Millionen Euro für das kroatische Top-Talent Josip Brekalo ausgegeben. Nach vier Bundesliga-Spielen wechselte der 18-jährige zum VfB Stuttgart.

Sechs Millionen Euro - soviel war dem VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer das kroatische Top-Talent Josip Brekalo von Dinamo Zagreb wert. Nach vier Bundesligaeinsätzen wechselte der 18-Jährige jetzt auf Leihbasis zum VfB Stuttgart.

Jan Schindelmeiser schwärmt geradezu, wenn er über seinen jüngsten Transfer-Coup spricht: "Josip Brekalo gilt als eines der Top-Talente des 1998er-Jahrgangs in Europa", so der VfB-Sportvorstand nach der Verpflichtung des erst 18jährigen. In Kroatien ist der Name Brekalo längst allen Fußball-Fans ein Begriff. Der Mittelfeldspieler wurde in den Jugend- und Juniorenteams von Dinamo Zagreb ausgebildet, galt schon früh als "Durchstarter". Mit 15, 16 Jahren war er bereits stärker als Luka Modric im gleichen Alter, so SWR-Informationen aus Kroatien: Schnell, dribbelstark, manchmal aber noch zu eigensinnig. Schon als 15-Jähriger spielte Brekalo für die kroatische U17-Nationalmannschaft. Bis heute stehen 54 U-Länderspiele mit 18 Toren zu Buche. Elf Mal trug er das Zagreber Trikot in der ersten kroatischen Liga.

Auch der FC Bayern soll Interesse gezeigt haben

Josip Brekalo, ein Flügelspieler für rechts und links, führte das Zagreber Juniorenteam sogar bis ins Halbfinale der UEFA-Champions-Youth-League, fiel dabei sogar dem großen FC Bayern auf, der in der letzten Saison in der Gruppenphase der Champions-League auf Dinamo traf. In Kroatien wurde sogar heftig spekuliert, dass die Münchner Brekalo als jungen, perspektivischen Nachfolger für Franck Ribery oder Arjen Robben an die Isar holen wollten.

Stattdessen kamen letzten Sommer der VfL Wolfsburg und der damalige Manager Klaus Allofs um die Ecke und holten für viel Geld das von vielen europäischen Top-Klubs umworbene Ausnahmetalent in die Autostadt.

In Wolfsburg aber konnte Josip Brekalo seine PS noch nicht auf die Straße bringen. In der Bundesliga-Vorrunde kam er auf lediglich vier Joker-Einsätze über insgesamt 80 Spielminuten. Trainingsbeobachter der "Wölfe" aber zeigten sich allesamt angetan vom filigranen, aber schmächtigen Fußballer: "Der kann 'was", sagen auch Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, "vielleicht aber kam der Schritt in die Bundesliga zu früh für ihn, er braucht noch Zeit und Spielpraxis."

Beim VfB Stuttgart soll Brekalo Spielpraxis sammeln

Die soll ihm jetzt in den kommenden eineinhalb Jahren der VfB Stuttgart vermitteln. Ein Schritt zurück, um die nächsten Schritte vorwärts zu machen. "Der Wechsel nach Stuttgart ist derzeit das Beste für seine persönliche Weiterentwicklung, die wir natürlich sehr genau beobachten werden", so Wolfsburgs Trainer Valerien Ismael.